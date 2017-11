MEIE MAA | Südametu tegu: omanikud tapsid kutsika

“Üks lugu on mu hingel, mis kuidagi asu ei anna ega taha ununeda. Sulgege korraks silmad ja kujutage ette suvist Muhumaad. Täielik idüll – ilm on ilus, emme jalutab pangapealsel koos oma beebiga, noor kutsikas lustlikult nende ümber jooksmas ja maailma avastamas. Teda on ootamas pikk elu,” kirjutas Valner.