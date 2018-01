MEIE MAA | Spordikuulsuste jõuluturniir tuleb esimest korda Kuressaarde

Esmalt tuleb mainida, et tegemist ei ole sugugi Saaremaa spordisõprade söuga, mida varem Kuressaares korraldatud, vaid siiski teiseformaadilise üritusega.

Möödunud nädalal Saaremaa vallavanema Madis Kallasega kohtunud ja Kuressaare spordikeskust kaemas käinud jõuluturniiri õhtujuhi, kulturist Ott Kiivikase sõnul on plaanis kohale kutsuda eelkõige need sportlased, kes Eesti spordiaasta lõpugalal kuuluvad parima sportlase nominentide hulka.

“Kindlasti kaasame ka kohalikke, aasta jooksul silma paistnud sporditippe, et siinsetel oleks asja vastu suurem huvi,” ütles Kiivikas.