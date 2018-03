MEIE MAA | Söödanappus kollitab paljusid

Mõned usutlused loomakasvatajatega, selgitamaks hetke olukorda sööda ostmisel.

Kõrusel asuva Reinu ratsatalu perenaine Anne Udeküll: „Olen paljudelt kuulnud, et heina ja silo ei jagu. Nii oma loomi pidavatelt naabritelt kui mitmelt lapsevanemalt, kelle lapsed siin ratsutamas käivad. Eelmine koristusaeg oli nii märg, et ei saanud kätte. Põllud ei talunud traktorit. Minul endal on olukord heina osas küll vastupidine, loodan, et tulen heinaga välja. Oleneb muidugi, kui kaugel kevad on. Olen aga oma 24 hobusele natuke silo juurde ostnud.