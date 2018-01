MEIE MAA | Sõnajalgade tuulik püstitas Eesti tuuleenergia rekordi

Eleon 3M116 tüüpi tuulik. Martin Ilustrumm

Mullu novembris kirjutas Meie Maa, et Salme tuulepargis asuv Eleoni tuulik on tootmisnäitajate poolest rekordikursil. Nüüdseks on kindel, et Eesti tehnoloogial põhinev Eleon 3MW tuulik püstitas möödunud aastal tootmisrekordi, millega saab katta üle 5000 keskmise kodutarbija aastase energiavajaduse.