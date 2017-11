MEIE MAA | Sõnajalgade Eleoni tuulik töötab rekordigraafikus

15 gigavatt-tunnist elektrist panustas suurim tuulik koguni 9,68 gigavatt-tunniga. „Kui veel paar kuud on jäänud aasta lõpuni, siis Eleon 3M116 tüüpi tuulik on selgelt tootmisrekordi kursil, ületamaks möödunud aastal saavutatud 11,3 gigavatt-tunni tähist. Põhjuseks on parem tuuleaasta, kuid see poleks võimalik ilma tuuliku suurepärase töökindluseta,“ ütles Eleon AS juhatuse liige Oleg Sõnajalg.