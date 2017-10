MEIE MAA | Šokk ja pisarad: Kuressaare haiglas sünnitusel lapse kaotanud pere näeb süüd arstidel

Neljapäeval ja reedel leidis Kuressaare haiglas aset tragöödia: sünnitama läinud noor naine kaotas sünnitusel lapse.

Kogu pere on sügavas leinas ja lapse kaotanud naise isa andis lubaduse, et nii ta seda asja kindlasti ei jäta. Ta leiab, et juhtunus on süüdi haigla töötajad, kes tuleks vastutusele võtta.

Kuna tegu on äärmiselt tundliku teemaga, siis me säästsime lapse kaotanud leinavat ema raskete küsimustega ja pakkusime võimalust sündmusi kirjeldada tema isal. Toimetus jätab raske sündmusi üle elama pidanud asjaosaliste nimed enda teada.