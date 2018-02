Kui eelmise aasta algul kajastati Meie Maas, et Kuressaares Pikk 56 ehk Slupi nurga kolemaja sai uue omaniku, kes lubas selle korda teha, vahetas märtsis maja aga peremeest. „Vanad hooned on saanud mulle Kuressaares südamelähedaseks. Tegelen mõlema projektiga, kuid Slupi nurga maja on alles projekti järgus,“ selgitas ettevõtja Alo Ehasoo.