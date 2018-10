Neist üks on 2007. aastal asutatud Reyna Trade OÜ, mis praeguseks pankrotis. Teine firma on M&V Laevad OÜ. Reyna Trade poolt kohtule esitatud pankrotiavalduses on kirjas üle 600 000-eurone võlgnevus Saaremaa Laevakompanii aadressil.