MEIE MAA | Selgeltnägijate üritus löödi Orissaarest minema

„Selgeltnägijate tuleproovi“ osalejad käivad mööda Eestit inimestega kohtumas. Esimesel kohtumisel Varbolas oli neid kuulamas 140 inimest. Selgeltnägijad vestlevad ja vastavad inimeste küsimustele. Juba kuu tagasi lepiti sarnane kohtumine kokku ka Orissaare kultuurimajaga. Pärast Meie Maa artikli ilmumist lahvatas aga suur tüli.

„Üritus jäeti ära sellepärast, et tegu oli ähvardustega kohalike inimeste poolt,“ selgitas endine Kõinastu saarevaht Mari-Liis Pae ehk saates vaatajatele tuntuks saanud Valge nõid, kes kohtumist just Orissaares teha soovis. Ta lausus, et sellist asja tema praktikas varem ette pole tulnud. Ürituse ärakeelamine ei ole tema hinnangul demokraatlik ega normaalne.