Praegu on kasutusel üksnes paberkandjal relvaluba ja kehtiv seadus lubab helisummutit omada ainult lasketiirus kasutataval sporttulirelval. Helisummuti kasutamine on juba paljudes riikides tänapäevane jahipidamise tava, tänu millele väheneb oluliselt üldine mürareostus, eriti, kui peetakse jahti inimasustusega piirkondades. Peale helisummuti kasutamise õiguse suurendati ka füüsilise isiku omandis olevate tulirelvade padrunite hulka seniselt 100 padrunilt 200 padrunile ning relvaloa omanikul on õigus omada kuni 5000 sütikut.