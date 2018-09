MEIE MAA | Seadus ei luba praamisõidusoodustust laiendada

Tänases Meie Maas ilmunud arvamusartiklis kirjutas riigikogu I aseesimees Enn Eesmaa sellest, et saareelanikele praegu kehtiv sooduspilet võiks edaspidi laieneda piletivabale sõidule. Eesmaa leiab, et ühtpidi oleks tegu rahalise soodustusega, et lihtsustada mandrivahelist liikumist, kuid teistpidi regionaalpoliitilise toetusega, mis vähendaks Tallinna ülemvõimu ning annaks Saare- ja Hiiumaa elanikele suurema vabaduse liikuda saare ja mandri vahet.