“Salme sepipaja ehituse idee on tegeleda kahe probleemiga,” sõnas Hardi Lipand. “Esiteks savihoonete vastupidavus mereäärses asukohas.” Tema sõnul on viikingiajast säilinud äärmiselt vähe hooneid, seega, paljuski on tegemist oletustega. Eestis on vähe eksperimenteeritud savihoonetega ja rõhku pandud puidule.