MEIE MAA | Saarlaste tasuta bussisõit Tallinnas toppab Harjumaa taga

Peaminister on lubanud tõsta pensionäridel pensioni 100 eurot. Kust see raha tuleb?

Raha tuleb maksumaksja taskust, Eesti riigi eelarvest. Keskmine vanaduspension on madalam kui toimetulekumäär. See ei ole normaalne. Kui 40 aastat töötanud inimene läheb hooldekodusse, siis tema pensionist ei jätku 30 päevaks, heal juhul jätkub 16 päevaks, kuid kuus on 30 päeva.