Kui plaan on viia regioonidesse tuhat töötajat, siis Saaremaale pakutavad kümme töökohta ei täida kindlasti seatud eesmärki, kirjutas Madis Kallas Jaak Aabile.

„Vajame vähemalt 40 töökohta, arvestades seda, et Saaremaal on viimastel aastatel riigiametites toimunud hulgaliselt koondamisi, lisaks on täies koosseisus viidud Tallinna PPA merevalvekeskus ning kaotatud riigiarhiivi Kuressaare osakond,“ märkis Kallas.