MEIE MAA | Saarlased tulid turule Wöseli õunasiidriäädikaga

Õunasiidriäädikast saab teha tervislikke kokteile, kasutada marinaadides, kastmetes, salatites, soolakurkide tegemiseks jms. Ameerikas on äädika kasutamine väga populaarne ja seda tarvitatakse kaalu alandamiseks, seedimise kiirendamiseks ja parandamiseks, samuti on see aidanud paljusid kõrvetiste puhul. Igapäevaselt kasutatakse äädikat palju Saksa, Prantsuse ja Itaalia köögis.