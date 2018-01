MEIE MAA | Saarlased „sinist lehte“ naljalt ei võta

Niidu apteegi apteeker Elsi Tisler toonitas, et kui haigele organismile puhkust ei anta, venib ravi pikemaks, mistõttu ei tasuks haiguslehe võtmisest liiga kergekäeliselt loobuda. Valmar Voolaid

Ümberringi teab tõenäoliselt igaüks kedagi, kes köhib, on nohune, vaevleb kurguvalu või palaviku käes, on ise tõbine või hiljuti haige olnud. Vana tõde on see, et saarlane „sinist lehte“ siiski naljalt võtma ei kipu ja abi otsitakse apteegi käsimüügiravimitest.