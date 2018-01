MEIE MAA | Saarlased seekord Utria dessandil lõpuni ei jõudnud

„Mina katkestasin esimest korda,“ ütles Meie Maale tiimi kapten Taavi Tuisk, kes on eelmised neli korda kõik korrad lõpule jõudnud.

Tuisu sõnul oli sel korral neil võistlus tõusude-mõõnadega, sest kraavid ja jõed olid vett täis ning nende ületamine võttis palju aega. „Ülesannetel oli edukaid hetki ka, esikohta jagasime sõlmede ülesandel ning luureteadmiste osas olime teised,“ rääkis ta, lisades, et kuna aga nad alustasid juba kolmekesi, siis ühe võistleja vigastus tähendas kohe ka katkestamist, sest reeglid kahekesi enam lõpetada ei luba. „Vaim ja vastupidavus oli meil kõigil tugev, aga kui ratas ei veere, siis mootorist pole kasu,“ nentis Tuisk, kelle sõnul aga samas midagi selles talvises võistluses on, et sinna Ida-Virumaa poole tõmbab.