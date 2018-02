MEIE MAA | Saarlased: presidendi vastuvõtt oli sünnipäeva vääriline

„Emotsioonid on laes,“ kinnitas Abruka saarevaht Rein Lember. Mees tõdes, et kogetut on väga raske sõnadesse panna, kuid talle meeldis enim just presidendi kõne.

Lemberi sõnul oli vastuvõtt igati juubeli vääriline ja lisaks kõigele kostitas reisi ka imeilus ilm. „Kui Ivo Linna hakkas lõpu poole laulma isamaalisi lugusid, siis seisis rahvamass valdavas enamuses lava ees, üksteisel kätest kinni ja laulis kaasa,“ kinnitas ta.