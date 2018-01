Kuuekesi võetakse osa sellisest väljakutsest nagu Rickshaw Challenge. Rickshaw, teisisõnu tuktuk, on põhiline legendaarne sõiduriist, millega igal pool Aasias ringi vuratakse.

„Sõitsime Mumbaist alla Chennaisse, kokku umbes 2000 kilomeetrit. See oli tegelikult võistlus, aga kuna vahepeal toimus filmimine, siis me niiväga ei võistelnud, vaid pigem sõitsime õhtuks kohale sinna, kuhu vaja. See oli meeletu seiklus,“ rääkis Hanna Martinson.