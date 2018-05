Kui nüüd pisut järele mõelda, millega need ülalnimetatud viis saarlast on tegelikult hakkama saanud, hakkab esiotsa pisut kõhegi.

See kõik tundub üsna uskumatu, ometi on see reaalsus – Saaremaa võrkpall ongi nii tugev, et ükski mandrisats meid sel hooajal hirmutada ei suutnud.