Meie Maa | Saarlased lõid Pakrile üle 70 aasta taas kooli

Katrina ja Janar Allikmaa otsustasid Soome lahe lääneosas paiknevale saarele kolimise kasuks juba möödunud aastal. Janar on sündinud ja kasvanud Tagaverel ja mandrilt pärit Katrinaga elasid nad kümmekond aastat Leisis. Perel on kolm last, kellest vanim, Janete-Kristell, sai tänavu kooliealiseks.

„Mees töötas enam kui kümme aastat Soomes ehitajana. Minu isa tegi ettepaneku, et tulgu pere juurde ära ja koligu me Pakri saarele,“ rääkis Katrina. Nii tulebki äraelamiseks hoolitseda loomade eest, harida maad ning tegeleda turismindusega.