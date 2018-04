MEIE MAA | Saarlase võitluseks vähiga on kogunenud ligi 13 500 eurot

Vähiravifond „Kingitud elu“ andis eile oma sotsiaalmeedia kontol teada, et saarlase Ott Paakspuu raviks kopsuvähi vastu on pisut enam kui nädalaga kogunenud juba ligi 13 500 eurot, annetajaid on kokku üle 430.

Kõige suurem ühekordne annetus on praeguse seisuga 1000 eurot ja päris mitmed inimesed toetasid saarlast fondi teatel ka 500, 200 või 100 euroga. „Laekunud summadest piisab kalli ravi käivitamiseks ja me loodame, et ravi mõjub Otile hästi. Annetuste kogumine mehe tarvis aga jätkub,“ märgiti postituses. Meie Maa ja mitmed teisedki meediakanalid kajastasid vähiravifondi üleskutset 57-aastase Saaremaa pereisa Ott Paakspuu aitamiseks. Mehe raviks kulub järgneval kolmel kuul ligi 17 000 eurot.

„Meil on suur rõõm, et nii palju eestimaalasi – suur osa neist ilmselt Saaremaalt – on tulnud appi ühele mehele tema võitluses elu eest. Iga annetaja on olnud osaline selles, et Ott saab lootuse ning võimaluse elada kauem täisväärtuslikult oma pere keskel,“ lisas fond üleskutse juures. Ott Paakspuu võitlust saab jätkuvalt toetada sihtotstarbelise annetusega aadressil www.kingitudelu.ee/annetajale. Makse selgitusse tuleks lisada märksõna „Oti raviks“.