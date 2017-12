MEIE MAA | Saarlane pakub Tori jõesadamale ujuvkai varianti

Saaremaa vallavolikogu liige ning ettevõtlus- ja majanduskomisjoni aseesimees Enn Meri ei saa aru, miks on vaja ligi 100 000 eurot eraldada valla eelarvest Tori jõesadama pika betoonkai ehitamiseks.

“Sinna saab paigaldada ujuvkaid, mis on võimalik sügisel välja võtta. Lisaks mõned betoonist trepid. Need maksaksid kümnendiku sellest rahast. Pealegi on betoonkai ebapraktiline, kalurid peaksid raskeid kalakaste hakkama sinna üles vinnama. Praegu tundub, et keegi tahab endale sinna betoonist monumendi ehitada,” leidis Meri.