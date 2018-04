MEIE MAA | Saaremaal püüti 6,2-kilone meriforell

„Sai mindud kalale ja proovitud Tiit Lembitu käsitöölante, mis on erakordselt head, nagu te kala suurusest näete. Nii suurt kala ei oleks ma mitte mingit moodi osanud oodata. See on ikka erakordne, tükk sikutamist oli. Sellist kala sikutab veest välja oma 10–15 minutit. See on uskumatu kogemus! Uhke tunne on ja esmakordne kogemus nii suurt kala oma silmaga üldse näha, veel enam püüda,“ rääkis Saimre. Seni on tema kõige suurem püütud kala kaalunud 2,4 kg.