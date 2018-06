MEIE MAA | Saaremaal päästeti taas kaks koera

„Lugu sai alguse mandrilt. Need koerad toodi inimestele, kes endale koera soovisid. Lehekuulutuse peale nad need said. Koerad toodi kohale, aga selgus, et nad ei ole kuigi pädevad koerainimesed, olles ise sotsiaalhoolekande all. Meiega võttis möödunud kuu lõpus ühendust sotsiaaltöötaja,“ rääkis Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlik Marge Kaju.