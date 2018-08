MEIE MAA | Saaremaal on kolm inimest petukirjade ohvriks langenud

Saaremaa kogukonnaprokurör Rainer Amur ütles, et kui tuli esimene avaldus, siis ta mõtles, et on üksikjuhtum. Tuli teine, siis tuli kolmas ning siis tal tekkis juba mõte, et peab sellest rääkima. „Mine tea, et võib-olla on veel juhtumid, kus politsei poole ei pöörduta, et neid inimesi võib olla rohkem.“

Kolm lugu eelmise aasta augustist käesoleva aasta aprillini. Ja summad on suured – 1500 kuni pea 30 000 eurot.