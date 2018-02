MEIE MAA | Saaremaal Kuusnõmmes avastati tõeline haruldus

Üle poolemeetrise läbimõõduga hariliku puuvõõriku leidis Kuusnõmme lähedalt Maido Selberg. Tegemist on teadaolevalt viienda puuvõõriku leiuga Eestis. Sirli Selberg

Sel pühapäeval märkas Kuusnõmme lähedal elav taluperemees kraavist vana puud maha võttes, et selle küljes kasvab eriline igihaljas taim. Bioloogid kinnitasid, et tegemist on Eesti jaoks teadaolevalt viienda puuvõõriku leiuga.