„Olin sinna teadlikult passima läinud, kuna praegu on hirvede jooksuaeg ja nad häälitsevad päris aktiivselt. Hääle peale saab neile päris lähedale ja siis tasub oodata, et loom metsast välja hüppaks. See pull tuli mulle üsna ligi, arvan, et umbes 35–40 meetrit, enne kui mu lõhna ninna sai ja tagasi metsa pani,“ muigas Kuuder.