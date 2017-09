MEIE MAA | Saaremaa vallavolikogu ühele kohale kandideerib kümme inimest

Valimisliitudest esimesena tõi oma valimisnimekirja valimiskomisjoni Saarlane, lisaks Virge Pihelile tuli kohale ka Saarlase esinumber, Kuressaare abilinnapea Mart Mäeker. Saarlase nimekirja kuulub 54 inimest. „Esimesed 17 on pandud järjekorda. Leppisime kokku, et sinna kuuluvad niiöelda viis valitud Saarlase juhtoinast, lisaks need, kes on osalenud riigikogu valimistel ning need, kes on praegu vallavolikogude esimehed või vallavanemad ja ülesaaremaalist tuntust omavad inimesed,“ selgitas Virge Pihel. Ülejäänud Saarlase nimekiri pandi kokku tähestiku alusel.