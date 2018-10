MEIE MAA | Saaremaa tooted Pariisis toidumessil

Pariisi toidumessil kohal olev Saaremaa piimatööstuse ekspordijuht Mihkel Jürisson ütles Meie Maale, et on messil erinevate juustutoodete ja Delifoodi kohukestega, mis on nüüdsest valmistatud Saaremaa piimatööstuse kohupiimast. Piimatööstus on ka varem samal messil käinud, kuid seekord ollakse esimest korda väljas oma boksiga.