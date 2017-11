MEIE MAA | Saaremaa Rally MTÜ kuulutati Lääne-Eesti parimaks turismiarendajaks

Auhinda vastu võtmas käinud Saaremaa ralli 2017 direktori Toomas Sepa sõnul tunnustus päris ootamatult ei tulnud. „Natuke ikka võis aimata, aga kindel ei saanud olla, teised kandidaadid olid ka arvestatavad tegijad. Kumb tunnustus rohkem korda läheb, ei oskagi öelda. Asja on tehtud südamega, eesmärk on olnud, et kõigil oleks huvitav, põnev ja kasulik,“ ütles Sepp.