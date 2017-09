MEIE MAA | Saaremaa noored plaanivad hääleõigust kasutada

Meie Maa käis küsitlemas kümnenda klassi noori, kes saavad tänavu võimaluse valima minna.

Kirsika Rahu ütles, et plaanib valima minna küll, kuid ei ole seni veel otsustanud, kelle poolt.

„Valiku teen ilmselt selle järgi, mis Saaremaale kõige parem on. Just noortele,“ sõnas Kirsika. Ta ütles, et tunneb heameelt selle üle, et valimisiga madalamaks lasti. Varem on ta tihti mõelnud sellele, et nii võiks olla.