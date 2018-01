MEIE MAA | Saaremaa laevatootjaid saadab Saksamaal edu

Saaremaa ettevõtetest on kohapeal esindatud Saare Yachts, Alunaut ja Eysysla Yard. Kokku jagub Eesti tegijaid nelja messihalli.

Neljandat korda Düsseldorfi messil viibiv OÜ Alunaut juht Mark Muru sõnas rahulolevalt, et tänavune aasta tõotab firmale kujuneda enneolematult edukaks. Ta lisas, et just enne Meie Maaga vestlemist löödi taas ühe paadi müügiks käed ning järjekordsele alusele riputati külge silt „müüdud“.