MEIE MAA | Saaremaa ettevõtlust analüüsitakse 14 655 euro eest

Valla arendusnõuniku Anu Varese sõnul kasutatakse nii analüüsi kui uuringu tulemusi Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava koostamisel.

Majandusülevaade pealkirjaga „Saaremaa ettevõtluskeskkonna ja selle arendamisvõimaluste analüüs“ valmib Island of Innovation projekti raames järgmise aasta juunis. Projektijuht Ingrid Tilts ütles, et töö on suunatud nii valdkondliku kui ka maakonna arengukava koostamisele ning selle teostamisse kaasatakse nii ettevõtjate kui avaliku ja kolmanda sektori organisatsioone.