MEIE MAA | Saarele tuuakse ühistranspordi pilootprojekt

Riigikogu e-Eesti toetusrühma ekspertgrupi juht Tanel Talve kinnitas, et teema sai tõuke, kui ekspertgrupp jõudis järeldusele, et toimiv ühistranspordisüsteem ei ole jätkusuutlik.

Olukorda on analüüsitud nii maanteeametis kui majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis.

„Ei ole mõistlik doteerida tühjalt sõitvaid busse. Tehnoloogia on niivõrd arenenud, et saaks uuele põhimõttele üle minna,“ selgitas Talve.