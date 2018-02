NAS Production OÜ tegevjuhi Viljo Veesaare sõnul saab öelda, et firmal on hakanud hästi minema vaatamata sellele, et algus läks üle kivide ja kändude. Nüüd on tellimused käes, jääb üle ainult toota ja tarnida.

„Meie teadlik valik oli vahepeal toota võimalikult väikeste ressurssidega, et mitte väga palju ettevõttest välisinvestoritele ära anda. Praeguseks oleme eesmärgini jõudnud. Toode on valmis, kliendid tellimused esitanud, nüüd on vaja lihtsalt toota,“ rääkis Veesaar.