MEIE MAA | Saare rulanoored haarasid ohjad

Aprillis korraldati talgud ja oma jõududega on lammutatud ka vanad rambid. Eesti Tänavaspordi Liidu ja Skatepargid OÜ abil on valminud kavand uuest unistuste rambist, mille kogumaksumus on 6500 eurot. Selle ehitamisel kasutatakse noormeeste enda tööjõudu, mis on teinud hinna soodsamaks. Rambi ehitus on plaanis niipea, kui noored leiavad lisaraha.