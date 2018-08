MEIE MAA | Saare maakond Telia äikesekahjustustega esirinnas

Telia Saaremaa tehnik Aarne Fedorov näitab selle äikesehooaja ohvriks langenud ruuterit. Nagu pildilt näha, on seade saanud ülepingest tugevaid kahjustusi. Aarne toonitab, et äärmiselt oluline on äikeseohu korral seinast lahti ühendada nii toite- kui side

Telia