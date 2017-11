OÜ Saare Leib müügiosakonna juht Liina Vaima ütles, et just täna hakatakse toodete pakkimisega pihta. Tegemist on toortatra- ja metsamüslidega. „Kuigi ametlikult pole need müslid gluteenivabaks nimetatud, võib koostisosi vaadates seda siiski eeldada. Lisaks ei ole nende valmistamisel kasutatud suhkrut, vaid mett,“ selgitas ta.