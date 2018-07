MEIE MAA | Ruhnul valmis 600 paneeliga päikeseelektrijaam

Enefit Greeni juht Aavo Kärmas ütles, et Ruhnu saare päikeseelektrijaam on esimene etapp taastuvenergial põhinevast Ruhnu saare terviklahendusest. „Äsja valminud Ruhnu päikeseelektrijaama võimsuseks on 150 kilovatti. Päikeseelektrijaamas toodetud elekter katab ligi kolmandiku Ruhnu saare elektrivajadusest,“ sõnas Kärmas. Ta lisas, et peatselt algavad tööd ka saarel asuva elektrituuliku rekonstrueerimiseks.