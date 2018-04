MEIE MAA | Riigitööl olnud viinamarjakasvataja on pidanud ka lambaid

Meelis Albert näitab kandeealises istanduses tänavust saagivõrset, kust see tuleb tagasi lõigata. Tamber Allik

Need on faktid, mida ilmselt paljud, kes keskkonnateenistuses aastaid töötanud Meelis Albertit tunnevad, ei osanud aimatagi. 2012. aastast alates on ta põhitöökoht talus viinamarju ja muid kultuure kasvatades.