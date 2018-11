MEIE MAA | Riigigümnaasiumi ideekavandi konkursi võitis „Sirge”

„Võidutöö on arhitektuurselt heal tasemel ja selge kontseptsiooniga, arvestab piirkonna omapära ja hoonestusega, on lihtne ja sirgjooneline. Asendiplaaniliselt õnnestunud selge lahendus, tugeva telje ning organiseeritud ruumiga, esinduslik ja hästi välja toodud peasissepääs,“ tõi arhitektuurikonkursi koordinaator ja Riigi Kinnisvara projektidirektor Taavi Aare esile žürii tagasiside võidutöö kohta. Lisaks märkis žürii, et hoone on kompaktse vormiga, mis parandab energiatõhusust.