Tunti huvi, kui palju parkimiskohti on ette nähtud. „Rohu tänaval ei pääse kaks autot teineteisest mööda. Kõnnitee ei ole väljapääs. Rootsi ja Rohu tänava ristmik on ohtlik. Põhja tänav on ühesuunaline. Peab seisma posti taga, et oodata, kuni vastutulev auto mööda sõidab. Kogu liiklus oleks vaja ümber korraldada,“ arvas üks arutelul osaleja.