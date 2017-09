MEIE MAA | Restoranide nädal on täies hoos

Raigo Kirss on osalenud restoraninädalal igal aastal. Eilseks oli ta ära proovinud kolme toidukoha õhtusöögid. „Igal aastal on olnud häid ja toredaid kohti. See, et nad viitsivad täitsa uusi menüüsid spetsiaalselt selle jaoks välja mõelda, on iseenesest väga vahva,“ hindas Kirss.

Esimesena käis ta Arensburgi restoranis, kus eelroaks pakuti siiatartari marineeritud värske kurgi ja õuna kastmega. Pearoaks pakuti hanefileed Rautsi talu pastinaagi püree ning küpsetatud küüslauguga, millega Kirss väga rahule jäi. Magustoiduks oli kolme šokolaadi kreem käsitsi tehtud kirsijäätisega, mida Kirss kirjeldas kui absoluutselt vaimustavat rooga.