MEIE MAA | Reostustõrje õppus tõmbas joone alla aasta jooksul tehtule

Päästeameti Lääne päästekeskuse juht Heiki Soodla selgitas, et tegemist on Eesti-Läti koostööprojektiga, mida Euroopa Liit rahastas umbes 550 000 euroga. „Eesti, täpsemalt Saaremaa saab sellest 174 000 eurot. Selle raha eest me ostsime reostustõrje varustust, mis hakkab paiknema Kuressaare, Kihelkonna ja Orissaare komandos ning Mõntu ja Kuivastu sadamas.“