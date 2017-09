MEIE MAA | Rein Rannap: muusikat ei saagi peast välja

Intervjuu helilooja ja pianisti Rein Rannapiga oli plaanitud trükivalgust nägema palju varem, kui ooper “Nurjatu saar” kuumalt meeli kütma hakkas. Paraku olid muusiku paljud järgmised nädalad nii tegevusrohked, et selleks aega ei jäänud. Aeg ajaks, see ei vähenda põhjust intervjuu ilmumiseks, sest tema esimese ooperi muusika on Saaremaast ja saarlastest ning ooperi maailmaesietendus toimus just Saaremaal.