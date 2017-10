“Tegemist on Reformierakonna liikmega, kes kandideeris meie nimekirjas. Eks see ole ring, kust kõigepealt vaadatakse. Niisugune see loogika on,” selgitas Reformierakonna Saaremaa piirkonna juhatuse liige Jaanus Tamkivi eile pärast reformikate koosolekut. “Ta on töötanud vallavanemana, olnud ühiskondlikult aktiivne ja elukogemusega. Asjalik inimene vanuses, kes võiks seda ametit pidada,” viitas Tamkivi Lindele ja Saaremaa valla abivallavanema kohale.