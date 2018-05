MEIE MAA | Reet Truuväärti perevälised huviobjektid on ajalugu, kunst, taimed ja meri

Loodusesõber Reet päev enne aiandus- ja lillepäevade avamist nende toimumisalal puud kallistamas. Valmar Voolaid

Täna on 17. aiandus- ja lillepäevade teine päev. Selle suureks ja mitmekülgseks paisunud lillelaada ellukutsuja ja peakorraldaja on olnud tänane intervjueeritav Reet Truuväärt, kelle tegevussfäär on võrdlemisi kirev. Aiandus- ja lillepäevadele lisaks on mastaapseks ja köitvaks ürituseks saanud merepäevad, mille korraldamisel Reet hulk aastaid esimest viiulit mängis.

Tema igapäevatöö on paras pusle – õpetajaameti ja suurürituste korraldamise kõrval jagub tal energiat veel paljuks.