Parima frantsiisija üheks valikukriteeriumideks on äri kasvatamine vähemalt 5 protsendi võrra. Võitjaks osutunud Kuressaare R-Kiosk suutis võrreldes üle-eelmise aastaga kasvatada müüki 17 protsenti.

„Frantsiis on turvaline viis proovida kätt ettevõtjana. Samas ettevõtte vaatenurgast on see üks parimaid viise jagada nii vastutust kui kasumit,” sõnas R-Kioski Eesti tegevjuht Tiia Ilves.