MEIE MAA | Puidujäätmete põletamine tõi kaasa väärteomenetluse

Kinnistu omanik Kaido Kruut tõdes, et selline intsident tõepoolest aset leidis.

„Sellel krundil käib suurem koristamine. Eks ta on veidi ajale jalgu jäänud ja krundil asub ka prügihunnik, aga prügi otseselt keegi ei põletanud,“ selgitas Kruut.

Mehe sõnul põles lõkkes vana puit, mis tõesti võis olla millegagi immutatud. „Kui hakkasime lõkkeaset kohendama, tekkis korraks suurem tossupilv, mis käis üle naabri õue. Me ei arvanud, et see suits nii suureks läheb ega taibanud ka tuule suunaga arvestada,“ märkis Kruut.

Ta möönis, et põlev puit tõepoolest haises kõvasti ja sellest tulenevalt asuti ise lõket kustutama, ent päästeteenistus ja keskkonnainspektsioon olid selleks hetkeks juba välja kutsutud.